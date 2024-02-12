IMF başkanı küresel ekonominin ‘yumuşak iniş’ yapacağından emin

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin yumuşak iniş yapacağından emin olduklarını ve faizlerin yıl ortasında düşmeye başlayacağını söyledi.

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Georgieva, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi’nde konuştu.

BloombergHT’nin aktardığına göre geçen yıl faizlerin onlarca yıldır görülmeyen hızda artırıldığına dikkat çeken Georgieva, “Küresel ekonominin bir süredir hayalini kurduğumuz yumuşak inişi gerçekleştirmek üzere olduğuna son derece son derece eminiz” dedi.

Georgieva, ABD gibi önde gelen ekonomilerde faizlerin düşürülmesi ihtimali konusunda da “En geç yıl ortasından itibaren faizlerin, enflasyonun geçen yıl izlediği yönde şekillenmesini bekliyorum” dedi.

Covid-19 salgınının ardından umulmadık durumların yaşanması ihtimalini göz önünde bulundurulması gerektiği uyarısında bulunan Georgieva, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın uzaması halinde bunun çok sayıda ülkenin ekonomisini etkileyeceğini söyledi.