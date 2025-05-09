İmamoğlu'nun uluslararası X hesabına da erişim engeli kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Ekrem İmamoğlu International (@imamoglu_int)’ hesabı için de erişim engeli kararı verildi.

Görsel: İFÖD

İmamoğlu’nun ana X hesabı dün mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.

Erişim engeli kararı İmamoğlu’nun 24 Nisan’daki bir gönderisiyle ilgili İstanbul başsavcılığının ‘suç işlemeye alenen tahrik‘ soruşturması kapsamında alınmıştı. Başsavcılık paylaşımlarda ‘kamu düzenine zarar verildiğini’ öne sürmüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu’nun X’te artık ‘Ekrem İmamoğlu International (@imamoglu_int)’ hesabını kullanacağını açıklamıştı.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), İmamoğlu’nun bu hesabının da ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellendiğini ve kararın internet servis sağlayıcılarına iletildiğini bildirdi.

Hangi hakimliğin kararı verdiği bilinmezken X platformu 345 bin takipçili hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.

Bu arada İBB başkanı bugün ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi)’ adlı yeni bir hesap daha açmıştı.

İmamoğlu’nun 24 Nisan’daki paylaşımları

İmamoğlu, 24 Nisan’da iki paylaşım yapmıştı.

Birinde arkadaşlarının yanısıra Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı, Can Atalay ve kendi tutukluluğunu eleştirmişti.

İkinci paylaşımındaysa “Milletime sesleniyorum: Bu bir avuç muhteris, hem millete hem de devlete büyük zarar veriyorlar. Şikayetçi olun, susmayın ve sesinizi yükseltin” diye yazmıştı.