İmamoğlu'nun konutundaki kameraların harddisklerini söken personel tutuklandı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutundaki güvenlik kameralarının harddisklerini söken personel Davut Bildik tutuklandı.
İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı.
İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
26 Nisan’daki ikinci dalga operasyondaysa hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 18’i tutuklanmıştı.
TRT Haber’in aktardığına göre İmamoğlu’nun resmi konutundaki güvenlik kameralarının harddisklerini sökere İBB deposuna götüren teknik personel Bildik tutuklanarak cezaevine gönderildi.