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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu'nun görüntülendiği otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim’de işadamlarıyla görüştüğü otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Oğurlu gözaltına alındı, Udil aranıyor.


Fotoğraf: AA

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmış, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonda bu kişilerden 52’si gözaltına alınmıştı. Üç kişi bugün serbest bırakıldı. Geri kalan 49 kişiden 30’u için tutuklama talep edildi.

İmamoğlu’nun Ekim 2024’te İstanbul’da Le Meridien adlı otelde işadamlarıyla görüşmesi öncesinde kameraların bantla kapatılması da soruşturma dosyasına eklenmişti.

Otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik personeli Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkındaki gözaltı kararı, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ iddiasıyla alındı.

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