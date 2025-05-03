İmamoğlu: Önder'in bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı.

Fotoğraf: @ekrem_imamoglu / X

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı. Hastane 20 Nisan’da kalbin sağ tarafının tekrar kasılmaya başladığı duyurulmuştu. Doktorlar, 28 Nisan’da da nörolojik tablonun bozulduğunu, Önder’in hayati tehlikesinin arttığını duyurmuştu.

Önder bugün saat 16:10’da hayatını kaybetti.

Silivri cezaevinde yaklaşık bir aydır tutuklu olan İmamoğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

“TBMM Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.

Sn.Önder’i Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız. Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik için bıkmadan, inatla çabalamaya devam etmektir. Mekanı cennet olsun.”