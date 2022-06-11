İmamoğlu’ndan iktidara: Gençler başka bir ülkede yaşamanın hayalini kuruyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarı eleştirerek “20 yılda yol yaptın, köprü yaptın, o tesisi kurdun, bu tesisi açtın ama ülkenin gençleri, başka bir ülkede yaşamanın hayalini kuruyor be kardeşim” dedi.

İmamoğlu, Kadıköy’de bulunan Müze Gazhane’de düzenlenen ve üç gün sürecek olan ‘FestZ’nin açılışını yaptı.

Burada yaptığı konuşmada, ülkeyi yönetenlerin 20 senedir her gün televizyonlara çıkıp neler yaptıklarını anlattıklarını belirten İmamoğlu, ”Ne değişti” diye sordu: ”Mesela son 20 yılda, yurt dışında yaşamak isteyen gençlerin sayısı azaldı mı, arttı mı? Mesela son 20 yılda, ülkede eğitimin kalitesi yükseldi mi? Son 20 yılda üniversitelerimizin seviyesi dünya üniversiteleri arasında yükseldi mi? Son 20 yılda, gençlerimizin dünyadaki akranlarıyla daha iyi rekabet etmesi için hangi imkanları sağladın?”

‘Bu, bir yönetici için korkunç bir şey’

İmamoğlu, iktidara şu eleştiriyi yaptı: “20 yılda yol yaptın, köprü yaptın, o tesisi kurdun, bu tesisi açtın ama ülkenin gençleri, başka bir ülkede yaşamanın hayalini kuruyor be kardeşim”.

ANKA’ya göre İmamoğlu, şunları söyledi: ”Bu, bir yönetici için korkunç bir şey. Ben de ülkeyi yönetenler kadar televizyonlara çıkamasam da fırsatını bulursam, 3 yılda İstanbul’da neler yaptığımızı uzun uzun anlatabilirim. Ama ben, sadece yapılanlarla değil, daha çok sonuçla da ilgiliyim. Eğer son 3 yılda, İstanbullu gençlerde ‘Bu ülkede yaşanmaz’ duygusu biraz olsun azalmadıysa, kendimi yeterince başarılı görmem. Evet; pandemiydi, ekonomik krizdi, iktidarın engellemeleriydi… İstanbul’da daha fazlasını yapmamızı engelleyen çok şey oldu. Hâlâ da var. Ama şartlar ne olursa olsun, İstanbul’da yaşamanın tadını, keyfini, mutluluğunu artıracağız. Bizim en temel görevimiz bu. Mücadelemiz bunun için. Her şeyden önce, gençlerin neden başka ülkelerde hayat kurmayı düşündüklerini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü gençlerini mutlu edemeyen bir ülkede, hiçbir şey yolunda gitmiyor demektir. Gençlerini mutlu edemeyen bir toplum, geleceğe güvenle bakamaz.”