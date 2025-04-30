İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul için referandum çağrısı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu geçtiğimiz haftalarda proje dahilinde Sazlıdere Barajı’nın etrafında ‘rant uğruna’ 24 bin konutun inşaatının başlatıldığını öne sürmüştü.

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Nisan’da “Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki: ‘Kanal İstanbul gündemimizde yok’ açıklamaları yalandır. 19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İmamoğlu, maddi hedefi Kanal İstanbul’dur” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir görüntüsünü paylaşmıştı.

Görüntülerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, helikopterde Erdoğan’a bölgeyi tanıttığı ve üzerinde gezinilen yerin Başakşehir’deki ‘Sular Vadisi Viyadüğü’ olduğunu söylediği duyuluyordu.

Uraloğlu ayrıca, “Toplam 45 kilometrelik bir proje. Büyük köprüye geldik sayın cumhurbaşkanım. 860 metre uzunluğunda olacak, kendi sınıfında kendi sınıfının en büyük köprüsü olacak” diyordu.

Konu bugün AKP grup toplantısı öncesi bakan Kurum’a soruldu. Kurum, “Kanal İstanbul’la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok, olmadığını daha önce de söyledik” dedi. Söz konusu konutlarınsa Kanal İstanbul’la hiçbir bağlantısı olmadığını, ‘sosyal konut’ olduğunu söyledi.

İmamoğlu, X hesabından projeyi halkın tercihine sunmayı teklif etti.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Senin derdin Kanal, benim derdim İstanbul. İstanbul’a neden göz diktiğini biz de biliyoruz millet de biliyor. Cesaretin varsa koy sandığı milletin önüne, şehrin kaderine İstanbul karar versin. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum.

Eğer milletin tercihinden korkmuyorsan, şehrin kaderine İstanbullular karar versin diyebiliyorsan, Kanal İstanbul Referandumu için sandıklar kurulsun. 16 milyon İstanbullu, yaşadığı şehir için kararını versin.

Milletin sırtına milyarlarca dolar yük olacak, havasını, suyunu, tarım arazilerini ve doğasını yok edecek; şehri daha da yaşanılmaz hale getirecek, nüfusu ve trafiği arttıracak bu geri dönülmez ihanet projesinin akıbetine, milletimiz karar versin. Eğer siz sandığı milletin önüne koymazsanız, millet kendi sandığını kurar.”