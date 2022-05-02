İmamoğlu’ndan bayram için ‘askıda fatura’ çağrısı: En güzel hediye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları ‘askıda fatura’ kampanyasına destek olmaya çağırdı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayan İmamoğlu “Herkese mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan ayı boyunca paylaştığımız iftar sofralardaki gibi birliği, beraberliği ve dayanışmayı bayramda da devam ettirelim. Askıdan bir fatura almak en güzel bayram hediyesi” dedi.

Herkese mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan ayı boyunca paylaştığımız iftar sofralardaki gibi birliği, beraberliği ve dayanışmayı bayramda da devam ettirelim.



Askıdan bir fatura almak en güzel bayram hediyesi; https://t.co/62jDghmHFp pic.twitter.com/MO4Rt8IIyh — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 1, 2022

İmamoğlu, paylaştığı videoda şunları söyledi: “Bir ay boyunca iftar sofralarında buluştuk. Dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin tadını paylaştık. Her zaman bu güzel ayda olduğu gibi yardımlaşma, hoşgörü, sevgi ve saygı rehberimiz oldu. Yüce Allah’tan iyilikler ve güzellikler diledik.

Bu güzel ayda yaşadığımız bu bütün güzel duygular hep devam etsin istiyoruz. Dayanışma hep olsun. Askıda faturayı unutmayın. Allah ibadetlerinizi kabul etsin.

Ramazan Bayramı’nın tüm İslam elemine ve dünyaya başta barış (çok ihtiyacımız var) sağlık ve bereket getirmesini yürekten temenni ediyorum.”