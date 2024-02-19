İmamoğlu’ndan Akşener’e yanıt: Muhatap almayacağım

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için “Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ‘muhatap almayacağını’ söyledi.

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Akşener partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısında şöyle demişti: “Bu şehri artık yalnızca çaba sarf edenlerin değil, İstanbul yoluna baş koyanların yönetmesi gerekiyor. Bu şehri artık aklı sadece İstanbul’da olanların, kalbi sadece İstanbul’la atanların yönetmesi gerekiyor. Bu şehri artık ilgisi ve odağı sadece İstanbul’un sorunlarında olanların yönetmesi gerekiyor. Bu şehri artık amacı sadece İstanbullunun derdine derman olmak olanların yönetmesi gerekiyor. Mesela eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez.”

İmamoğlu, Akşener’in bu sözleri kendisine sorulunca şu yanıtı verdi:

“Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul’da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi konuşmalarda tutarlı, tutarsız yalan, yanlış yorumlar yapılacaktır. Bu yapılan yorumları hiç muhatap almayacağım. İstanbul’a dair bir proje, İstanbul’da yaptığımız işe dönük tarif olur ise bu kapsamda cevabını veririm. Bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan siyasi söylemlere muhatap olmayacağım. Bu A, B partisi ya da A, B partisinin lideri fark etmiyor artık.”