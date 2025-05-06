İmamoğlu'na suikast ihbarı: Tengioğlu 'hislerine' güvenmiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast ihbarıyla ilgili açıklama yaptı: “Tamamen kendi hislerinden dolayı ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını beyan etmiştir.”

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Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’taki cenazesinden önce AKM’de bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı. Saldırganın, “Biz Osmanlı torunlarıyız” dediği duyulmuştu.

66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu bugün tutuklandı.

Tengioğlu’nun 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürdüğü, birini yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı. Bir diğer çocuğu ise balkondan atlayarak canını kurtarmıştı.

Özel, bugün CHP grup toplantısında Tengioğlu’nun, ocakta İBB’ye gidip İmamoğlu’na suikast ihbarında bulunduğunu söylemişti.

Özel, şöyle konuşmuştu:

“Bu yılın ocak ayında evlat katili saldırgan İBB’ye gelmiş, “Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi, İmamoğlu’na suikast yapılacak, ihbar etmeye geldim” demiş.

Bakın nasıl bir koğuşta yatmış, bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağrıp vermişler bunu dinleyin diye.

Kapıyı çalacak, “Ben iki evladın katili adamım. Yeni çıktım içeriden üç, dört yıl önce. Koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu’na suikast emri aldılar, bilginiz olsun” diyecek. Savcı bey bir baktın mı o koğuşa ya, o koğuş arkadaşları nerede?”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklamasına göre ihbardan sonra Tengioğlu’yla Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüşmüş.

Tengioğlu görüşmede ‘tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını’ ve ‘yazılı ifade vermek istemediğini’ söylemiş.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklaması şöyle:

* 06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.

* Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

* Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

* Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.

* Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delilere dayanmadığı, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun beş yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır.