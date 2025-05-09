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İmamoğlu X'te yeni hesap açtı: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X’te ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ adlı yeni bir hesap açtı.

Fotoğraf: CBAdayOfisi / X

İmamoğlu’nun ana X hesabı dün mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı. 


X yönetimi açıklama yaparak karara itiraz ettiklerini duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu’nun X’te artık ‘Ekrem İmamoğlu International (@imamoglu_int)’ hesabını kullanacağını duyurmuştu.

İBB başkanı bugün ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi)’ adlı yeni bir hesap açtı.

16:19 itibarıyla 23 bin takipçisi bulunan hesabın ilk paylaşımında İmamoğlu’nun CHP’nin yarınki Van mitingine katılım çağrısı paylaşıldı:

“Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan.

Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı genel başkanımız sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum.

Silivri Cezaevi’nden buluşmanızı izleyecek, tüm kardeşlik duygularımla yanınızda olacağım.”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hesabın İmamoğlu’nun adaylık sürecinde kullanılacağını yazdı.

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