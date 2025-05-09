İmamoğlu X'te yeni hesap açtı: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X’te ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ adlı yeni bir hesap açtı.

Fotoğraf: CBAdayOfisi / X

İmamoğlu’nun ana X hesabı dün mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.

X yönetimi açıklama yaparak karara itiraz ettiklerini duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu’nun X’te artık ‘Ekrem İmamoğlu International (@imamoglu_int)’ hesabını kullanacağını duyurmuştu.

İBB başkanı bugün ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi)’ adlı yeni bir hesap açtı.

16:19 itibarıyla 23 bin takipçisi bulunan hesabın ilk paylaşımında İmamoğlu’nun CHP’nin yarınki Van mitingine katılım çağrısı paylaşıldı:

“Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan.

Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı genel başkanımız sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum.

Silivri Cezaevi’nden buluşmanızı izleyecek, tüm kardeşlik duygularımla yanınızda olacağım.”

Ekrem İmamoğlu:



"Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni.



Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan.



Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı Genel… pic.twitter.com/E8f50DhpER — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 9, 2025

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hesabın İmamoğlu’nun adaylık sürecinde kullanılacağını yazdı.

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde kullanacağı @cbadayofisi hesabı açılmıştır.



Ekrem Başkanımızın açıklamalarını artık bu hesaptan da takip edebilirsiniz.



Adalet, demokrasi ve huzur dolu bir gelecek için hep birlikte, dayanışma içindeyiz. Yolumuz uzun,… https://t.co/1G6JBZn45Q — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) May 9, 2025



