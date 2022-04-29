İmamoğlu ve Babacan’dan yan yana ilk fotoğraf

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ortak listeye kapıyı kapatan ve kendi logolarıyla seçime gireceklerini açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la iftarda buluştu.

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İftar, DEVA Partisi tarafından Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenledi.

İmamoğlu ve Babacan kameralar önünde ilk kez yüz yüze geldi. İkili daha önce 23 Temmuz 2020’de Kanal İstanbul üzerine internet üzerinden bir görüşme yapmıştı.

İmamoğlu alkışlarla yaptığı konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını DEVA Partililere iletti.

Altı siyasi partiye ve liderlerine büyük bir sorumluluk düştüğünü kaydeden İmamoğlu şunları söyledi: “Sorumluluk bilinciyle davranarak ülkemiz adına umut olan tüm liderlere ve özellikle bugün burada bizi onurlandıran Sayın Ali Babacan’a yürekten teşekkür ediyorum. İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: İnanıyorum ve biliyorum ki, Türkiye’de her şey çok güzel olacak. İnanıyor ve diliyorum ki, 6 siyasi partinin bu birlikteliği önümüze çok kıymetli bir sayfa açacak.”

Türkiye’nin adım adım seçime yaklaştığını söyleyen Babacan’sa partisinin seçimlere kendi adı, logosu ve amblemiyle gireceğini yineleyerek şunları dedi: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak inşallah. Ben buna inanıyorum. Biz, altılı masada demokrasimizi kurtarmak için el ele verdik. Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceğiz.”

İmamoğlu, Ali Babacan’la buluşmasını Twitter’dan da paylaştı.