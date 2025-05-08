İmamoğlu uluslararası X hesabını kullanacak: Etiket çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X’te artık ‘Ekrem İmamoğlu International (@imamoglu_int)’ hesabını kullanacağını duyurdu.

Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

İmamoğlu’nun X’teki ana hesabı dün erişime engellenmişti. X yönetimi, karara kesinlikle katılmadığını ve itiraz ettiğini duyurmuştu.

Silivri Cezaevi’nde İmamoğlu’nun ziyaret eden Özel, İmamoğlu’nun mesajlarını ‘#İmamoğluheryerde’ etiketiyle paylaşacağını duyurdu.

‘#İmamoğluheryerde’ hashtagiyle paylaşarak çoğaltın’

CHP lideri, İBB başkanının çağrısını da şöyle aktardı: “Yapılan dijital darbeye direnmek isteyen herkesin bu mesajı ve bundan sonraki mesajları hem retweet ederek hem de bu mesajı kendileri de ‘#İmamoğluheryerde’ hashtagiyle paylaşarak çoğaltmalarını bu karartmayı, kuşatmayı hep birlikte aşmalarını talep ediyoruz.”

’19 Mart darbesinin dijital ayağıyla karşı karşıyayız’

Özel devamında şöyle konuştu:

“Ekrem başkan ve İBB dosyası özelinde, zaten gizlilik kararları varken, soruşturmanın gizliliği ihlal ediliyor. Hiç sorulmayan sorular, sorulmuş gibi servis ediliyor. Bunların hepsine net cevaplar verildi, kanıt da bulunamadı. Bizim burada iddiamız şudur, yargılanma TRT ve diğer kanallar tarafından canlı yayınlansın.

19 Mart darbesinin dijital ayağıyla karşı karşıyayız. Soruşturmayı yürütenler, İmamoğlu’nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmek istiyorlar.

İktidar bu yaptıklarını yaparken, hepimize, tüm dünyaya gücünü gösteriyordu. İktidar toplumun tepkisini anlamaya çalıştı. İktidar sonrasında el yükseltme evresine girdi. Diplomasını iptal ettikleri, cezaevine attıkları İmamoğlu’nun banka hesaplarına el koymaya çalışarak bir algı yaratmaya çalıştırlar.

Buna direnin, bu engellemeleri kaldırın diye X’e başvuru yapmıştık. Benzer bir başvuru yapacağız. Bundan Ekrem İmamoğlu da şikayetçi, X de şikayetçi. X bu karara uymayabilir ancak bu sefer de bant daraltacaklar. Biz X’in bu engellemeyi yapmaması gerektiğini söylüyoruz.“

İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne (DDM) göre İmamoğlu’nun hesabının erişime engellenmesiyle sonuçlanan süreç şöyle gelişti:

İstanbul başsavcılığı, 24 Nisan’daki iki paylaşımdan biri nedeniyle İmamoğlu’na ‘suç işlemeye alenen tahrik‘ iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılık yine başka bir soruşturmada paylaşımları İmamoğlu’nun yapmadığını ve ‘kamu düzenine zarar verildiğini’ öne sürdü. Ve İBB başkanının X hesabına tutukluluğu bitene kadar erişim engeli talep etti.

Talebi inceleyen İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu’nun hesabına erişime engelledi. Kararda hesap engellenmeden sadece içeriğin engellenmesinin mümkün olamayacağı öne sürüldü.

Karar ardından Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) gönderildi. 24 Nisan’da alınan karara iki hafta itiraz yolunun açık olduğu öne sürüldü. X sürenin tamamlanmasının ardından gece hesabı erişime engelledi.

İstanbul başsavcılığı da İmamoğlu’nun X hesabından ‘suç örgütü propagandası’ yapıldığını öne sürdü.

Diken’e konuşan İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan itiraz sürecinin başlatıldığını duyurdu.