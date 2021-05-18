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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu, Twitch kanalı açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitch kanalı açtı. Kanal 19 Mayıs (yarın) akşam 7’de yayına başlayacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İmamoğlu’nun (twitch.tv/ekremimamoglu) kanalındaki ilk canlı yayınının ismi ‘Zor Sor’ olacak.

İmamoğlu’na yayın boyunca Kaan Sezyum, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül, Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş eşlik edecek. İmamoğlu, yayın boyunca tanınmış isimlerden gelecek sorulara yanıt verecek.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da popüler canlı yayın uygulaması Twitch’e katılmıştı.

Twitch nedir?

Twitch, insanların bilgisayarlarından televizyon kanalı gibi yayın yapmalarına olanak sağlayan bir sosyal medya platformu. Yayını izleyen insanlar izlediği kişiye bir sebep belirtmeksizin bağışta bulunabiliyor ve bu bağışlar bazen ciddi meblağlara ulaşıyor. Yayıncılar, eş zamanlı olarak yayın esnasında izleyenlerin sohbet kısmında yazdıklarını okuyup cevaplayabiliyor. Oyun yayıncılarıyla adını duyurun site zamanla farklı tarzda yayıncıların da içine girmesiyle bugün çok daha geniş kitleler tarafından kullanılır hale geldi.

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