İmamoğlu, Twitch kanalı açtı

Döngüsel ekonomi, alışageldiğimiz bir ürüne bedelini ödeyerek sahip olma ve onu tüketip atma modeli yerine, ödemenin ürünün kullanımı ile elde edilecek fayda için yapıldığı, satıcı ile alıcı arasında daha çok işbirliğine dayalı farklı bir yaklaşım getiriyor.