İmamoğlu: Rakibinden bu kadar korkan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabının Türkiye’den erişime engellenmesinin ardından ilk paylaşımında “Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum” dedi.

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İmamoğlu İBB odaklı soruşturmalarda 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. O tarihten bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde.

X, soruşturmaların ardından Türkiye’deki çok sayıda hesabı görünmez kılmıştı. Bunlar arasında bianet, Artı Gerçek, Vesaire’nin yanısıra birçok gazeteci, sendika ve derneğin hesapları da vardı.

İmamoğlu’nun da X profili ‘yasal talep doğrultusunda’ Türkiye sınırlarında erişime engelledi. Platformda yaklaşık 10 milyon kişi İmamoğlu’nu takip ediyor.

İmamoğlu’nun erişim engelinin ardından ilk paylaşımını CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendi hesabından iletti.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var.”

İmamoğlu’nun profiline VPN aracılığıyla ve başka ülkelerden erişilebiliyor.