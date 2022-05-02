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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu paylaştı: Boğaz’da yunusun ‘bayram sevinci’


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı’nda bir yunusun sudan sıçrayış videosunu paylaştı.

İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoya ‘İstanbul Boğazı’nda bayram sevinci’ diye not düştü.


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