İmamoğlu paylaştı: Boğaz’da yunusun ‘bayram sevinci’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı’nda bir yunusun sudan sıçrayış videosunu paylaştı.
İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoya ‘İstanbul Boğazı’nda bayram sevinci’ diye not düştü.
Yaramazlara biraz batar!
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