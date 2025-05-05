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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Montajcılık uzmanlık alanınız, bu filmi bu millet izledi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturma dosyasına giren görüşmeleriyle ilgili “Bugüne kadar kiminle görüştüysem İstanbul’un menfaati için görüştüm” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun otelde iş insanları ve kurmaylarıyla yaptığı görüşmeler, İBB odaklı soruşturma dosyasına girmiş, görüşme öncesindeki görüntüler iktidar medyasınca servis edilmişti. İmamoğlu’nun bir de ‘gizli toplantılar’ yaptığından bahsediliyor.


Görevden uzaklaştırılan İBB başkanı buna tepki gösterdi, iktidaraysa “Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız, bu filmi bu millet izledi. Sizin gibi sır dolu yaşantım olmadı hiç. Bundan da çok rahatsız oldunuz” diyerek yüklendi.

İmamoğlu’nun X hesabından paylaşılan açıklaması şöyle:

* ‘Ama montaj, ama şu, ama bu…’ (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecindeki bir sözü) Hatırlıyorsunuz değil mi bu sözleri? Çok değil birkaç yıl önce milletin gözüne baka baka yine yalan söylemişlerdi. Sabah bir yalan uyduruyor, akşam kendi yalanlarına inanıyorlar. Allah akıl fikir versin, gerçekten kötü durumdalar.

* Her gün ülkemizin iyiliği, milletimizin birliği ve dirliği için dua ediyorum; yalanlar uyduranlar, aklı sadece kötülüğe, kumpasa, fitneye, iftiraya çalışanlar için de iyilikler diliyorum. Bu milleti tanımıyorlar, gerçekten bilmiyorlar. Bu milletin bu kurmaca düzene, yalana, dolana kanacağını düşünüyorlar. Milletin aklını hafife alıyorlar, bu kurguyu anlayamadığını sanıyorlar.

* ‘İmamoğlu onunla görüştü, bununla gizli toplantı yaptı vs’ diyerek akıllarınca görüştüğüm herkesi hedef alacak, linç edecekler. Görüntüleri montajlayacaksınız, daha önce defalarca yaptığınız gibi başını sonunu keseceksiniz, yandaş kanallarda ve TRT’de defalarca yayınlayıp benim masum vatandaşımı kandırmaya çalışacaksınız. Hadi ordan!

* Ben bugüne kadar kiminle görüştüysem İstanbul’un menfaati için görüştüm. Attığım her adımı takip ettiğinizi biliyorum, aldığım nefesi biliyorsunuz. Hakkımda hiçbir şey bulamadınız, bunu da biliyorum. Binlerce müfettiş, savcı, soruşturma, inceleme, dinleme, kayıt, takip vs hepsi boş çıktı.

* Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız, bu filmi bu millet izledi. Sizin gibi sır dolu yaşantım olmadı hiç. Bundan da çok rahatsız oldunuz. Abdestinden şüphesi olmayanın, namazından şüphesi olmaz.

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