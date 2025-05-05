İmamoğlu kurultay soruşturmasında ifade verdi: Aynı üç, beş isim sahneye çıkarılıyor

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin 38’inci olağan kurultayına açılan soruşturmada ifade verdi:

“Adına ‘tanık’ denilen ancak tanık olmayan aynı üç, beş isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor.”

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Ankara başsavcılığının CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci olağan kurultayında ‘para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddialarına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturmada bugüne kadar 90 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu. İmamoğlu da ‘şüpheli’ olarak ifade veren isimlerden.

Savcı, görevden uzaklaştırılan İBB başkanına dokuz soru sordu.

İmamoğlu, tüm sorulara tek yanıt verdi:

* Adına ‘tanık’ denilen ancak tanık olmayan aynı üç-beş isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar. Madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul’daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır; belki de vermişlerdir.

‘Hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir?’

* Asıl sorulması gereken şudur. Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri ‘muteber tanık’ ilan etmesi hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir?

‘Halkın adalet duygusuna açık bir ihanet’

* Hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu süreç, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir.



