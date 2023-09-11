İmamoğlu: ‘İttifak olmamalıdır’ diye bir fikre asla katılmıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerle ilgili ‘ittifakların her zaman şart’ olduğunu dile getirdi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra dağılan millet ittifakının üyesi İYİ Parti’nin genel başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde ‘ittifakın kazandığı belediyeleri kaybetmeyi göze alarak’ 81 ilde aday çıkaracaklarını, İzmir’de de kentin milletvekili Ümit Özlale’yi aday göstereceklerini söylemişti.

Önümüzdeki yerel seçimlerin 31 Mart 2024’te düzenlenmesi planlanıyor.

Türkiye’nin siyaseti artık bir ittifak siyaseti

İmamoğlu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuştu.

‘İttifakların her zaman şart’ olduğunu söyleyen İmamoğlu, şunları dedi:

*Türkiye’nin siyaseti artık bir ittifak siyaseti. İttifakın biçimleri seçimlerin zeminine ve bölgesine göre değişebilir. Bu anlamda ülkedeki genel seçim atmosferi de ittifak gerektirdi. Görüyoruz ki yerel seçimde de ittifak süreçleri etkili olacak. Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Bazen ittifaklara yanlış yaptırmak da etkili olabiliyor. Bu anlamda ‘İttifak olmamalıdır’ diye bir fikre asla katılmıyorum.

*Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Çünkü bazen yerel seçim-genel seçim duyguları farklı refleksler oluşturabiliyor. O manada ben elbette ki siyasi partilerin ittifaklarını önemsiyorum. Ama en az onun kadar, belki daha fazlası, toplumun kendi içinde oluşturacağı ittifakları da önemsiyorum.

‘Akşener’le yüz yüze konuşmak isterim’

*Cumhurun ittifakı sağlam bir şekilde yerel seçimlerde yürütmesi karşılığında bizim de ittifakı önemsememiz şarttır. Karşı bir diyaloga şimdilik girilmemesi gerektiğini düşünüyorum.

*Sayın Akşener’in söylemlerini takip ettim. Ama içerik olarak nasıl somut hamleler olacak ya da süreci bugünden tayin edecek mi, yoksa değerlendirecek mi, zaman içerisinde kararını başka süreçler etkileyebilir mi, bunlar konuşmaya muhtaç. Diyalog her zaman gereklidir. Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim.