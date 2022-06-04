İmamoğlu: İstanbul’u yıkmaya çalışan bir zihinle mücadele ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un acelesi var. Çünkü İstanbul’u, yıkmaya, tahrip etmeye, kendi aklıyla süreci kovalamaya çalışan bir zihinle mücadele ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: İBB

İBB Miras, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Süleymaniye bölgesinde yapılacak koruma ve tasarım uygulamalarına katkı sunacak bilim insanlarına yönelik çalışma toplantısı düzenledi. Florya’daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir konuşma yaptı.

İmamoğlu, iktidarı eleştirerek şunları söyledi: “İstanbul’un acelesi var. Çünkü İstanbul’u, bu akla, bu ortak akla, bu ortak düşünceye, birikime, deneyime güzel işler yapma becerisine sahip insanların tam aksine, çok hızlı bir şekilde yıkmaya, tahrip etmeye kendi aklıyla süreci kovalamaya çalışan bir zihinle mücadele ediyoruz. Zor bir mücadele bu. Her gün kent adına bir stresle ayağa kalkıyorsunuz ve bir yandan mücadele ederken, bir yandan iyi şeyler yapmak adına bir ortamı yönetiyorsunuz. Sorumluluğumuz çok büyük. Ben, tabii ki bu sorumluluğu taşıyan, milletimizin verdiği yetkiyle bu süreci yöneten bir hemşerinizim, Belediye Başkanı’nızım. Ama benim gücüm, sizlerle var ve sizlerle büyük.”