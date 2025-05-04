İmamoğlu: İdare edenlerin 'telef etmeyi' konuştuğu yerde provokatörlere gün doğar

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı: “Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde ‘telef etmeyi’ konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar.”

Fotoğraf: AA (Arşiv)

18 gündür hastanede tedavi gören Önder ‘çoklu organ yetmezliği’nden dün hayatını kaybetmiş, cenazeden önce Sırrı Süreyya için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni organize edilmişti.

AKM’de düzenlenen törene katılan Özel’e bir şüpheli yumruk atarak saldırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

23 Mart’tan beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun X’teki açıklaması şöyle:

“Genel başkanımız sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde ‘telef etmeyi’ konuştuğu yerde, böyle kendini bilmez alçaklara, provokatörlere gün doğar.”