İmamoğlu Almanya'ya seslendi: Eurofighter kararından dönün

Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasından ötürü Almanya’nın Türkiye’ye savaş uçağı satışını engellemesine ilişkin olarak, görevi devralacak yeni hükümete karardan dönme çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Eurofighter (Temsili)

Alman Handelsblatt gazetesi hükümeti devretmeye hazırlanan Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller koalisyonunun İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle Türkiye’ye savaş uçağı satışını engellediğini yazmıştı.

Söz konusu Eurofighter savaş uçaklarını, Almanya, İtalya, İspanya ve Britanya’nın oluşturduğu bir konsorsiyum üretiyor.

İmamoğlu, X paylaşımında yakında kurulması beklenen yeni Alman hükümetine seslenerek “Türkiye’nin ulusal çıkarları (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum” dedi.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Basından öğrendiğim kadarıyla, Silivri’ye hapsedilmemiz üzerine, Alman Hükümeti hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye’ye satışını veto etmiş.

Almanya’da görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum: Türkiye Erdoğan’dan ibaret değildir, Türkiye Erdoğan’dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları Erdoğan’dan da İmamoğlu’ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum.

Erdoğan iktidarının sonu göründü. Türkiye’nin yeni iktidarı, Avrupa Birliğiyle ve Almanya dahil bütün müttefiklerimizle, karşılıklı menfaatlerimiz, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı demokrasi ilkeleri çerçevesinde çalışacaktır. Bizim iktidarımızda Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur.”