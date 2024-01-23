İmamoğlu, Demirtaş’ın adaylık iddialarına ‘yorumsuz’ kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’dan aday olabileceği iddia edilen Başak Demirtaş için yorum yapmamayı tercih etti: “DEM Parti’nin karar vereceği bir konu.”

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan DEM Parti’nin İBB’den HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı aday göstermeyi planladığı iddia edilmişti.

Demirtaş da partiden kendisine henüz teklif gelmediğini ama gelirse düşüneceğini söylemişti: “Halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz.”

Yedikule Gençlik Spor Tesisi Açılış Töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Demirtaş’ın adaylığı hakkında ilk kez konuştu.

Yorumsuz kalmayı tercih eden İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili, diğer bir adayın yorum yapması doğru değil. Dolayısıyla bu konu DEM Parti’nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil.”