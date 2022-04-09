İmamoğlu: Bu ülkedeki yoksulluğun sebebi belediyeler değil hükümettir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Belediyenin yapmış olduğu zamlar sonuçtur. Sebep enflasyonla mücadeleyi başaramayan, elektriğe, doğalgaza zam yapan hükümettir” dedi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul’da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam gelmişti.

İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun, bu zammın öğrencilere uygulanmaması için teklif sunacaklarını açıklamasına yanıt verdi: “Siz sadece 4 ay içerisinde yüzde 110 civarında mazot zammı yapmışsanız mümkün değil. İETT’nin günlük açığı 12-13 milyon liralara çıkmaya başladı. İBB ayda 550-600 milyon lira sübvansa etmek zorunda. Belediyenin yüzde 25 bütçesi bu. Bunla baş etmek mümkün değil”.

‘Belediyenin yaptığı zamlar sonuçtur’

Halk TV’de konuşan İmamoğlu, şöyle devam etti: “Belediyenin yapmış olduğu zamlar sonuçtur. Sebep enflasyonla mücadeleyi başaramayan, elektriğe, doğalgaza zam yapan hükümettir. Bu ülkedeki fakirliğin, yoksulluğun sebebi belediyeler değil hükümettir.”