İmamoğlu: Bu kötücül aklın 'telef etmediği' ne kaldı?

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu kötücül aklın yakıp yıkmadığı, canından bezdirmediği, inim inim inletmediği, ‘telef etmediği’ ne kaldı” dedi.

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İmamoğlu, 19 Mart’ta İBB odaklı ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmalarında gözaltına alınıp 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AKP grup toplantısında şunları demişti:

“(CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e) Senin seviyen bizim herhangi bir parti temsilcimizden bile geride. Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başladı. Bundan önceki de (Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) aynı hevesle kurmadık masa, basmadık düğme bırakmamıştı. Ama sonuç ortada; cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu.

Bunun nefesi 2028’e kadar yetecek mi, göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?”

Cumhurbaşkanının bu sözlerine İmamoğlu, X’ten şu yanıtı verdi:

“Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın! Ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını ‘telef’ etmekle tehdit etmişsin. Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun.

Aziz Milletim! Cumhurbaşkanının ‘telef oldunuz’, ‘telef olacaksınız’ sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir. Erdoğan rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini, daha da deneyeceğini itiraf etmiştir. Seçimi iptal ederek, milli iradeyi yok sayarak, emrine aldığı yargı marifetiyle rakibini hapse atıp 35 yıllık diplomasını iptal ederek, aile fertlerini hapse atarak bizi durduramayacağını gören bu akla şu soruyu sorun: Bilmediğimiz başka hangi yöntemlerin var? Daha ne yapacaksın? Henüz ‘heybenden’ çıkarmadığın başka ne kaldı?

Aziz Milletim; Telef olan Türk ekonomisidir, iştir, aştır, ekmektir, Telef olan demokrasi ve hukuktur, Telef olan milyonlarca emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, gencin hayatıdır, Telef olan ‘hizmetkarı’ diye yola çıkarılıp bir kenara atılan Ak Partili kadrolardır, Telef olan her musibete rağmen yıllarca Erdoğan’ı sırtlamış Ak Partili seçmenin umutlarıdır.

Bu kötücül aklın yakıp yıkmadığı, canından bezdirmediği, inim inim inletmediği, ‘telef etmediği’ ne kaldı? Allah’ın izni, milletin desteğiyle ne telef olacağız, ne de kimseyi telef edeceğiz. Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız.“