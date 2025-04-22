İlyas Salman'a 'cumhurbaşkanına hakaret'ten ceza

Oyuncu İlyas Salman’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 7 bin lira adli para cezası verildi.

İlyas Salman. Fotoğraf: AA

1 Ağustos 2022’de BirGün gazetesine konuşan Salman “Ben (Tayyip) Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum” demişti.

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, bu sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş, Salman’a dava açılmıştı.

MLSA‘nın haberine göre altıncı duruşma bugün İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Salman’ın avukatı Selen Sınmaz ve Erdoğan’ın avukatı Melih Tüfenkçi katıldı.

Savcı 5 Kasım 2024’te sunduğu mütalaasını tekrar ederek Salman’ın sözlerini ‘tahkir edici’ ve ‘aşağılayıcı’ diye niteledi. Sanatçının ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Salman’a 7 bin lira adli para cezası verdi.



