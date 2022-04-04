İlter Turan: Ukrayna, halk oylamasında anlaşmayı reddederse ne olacak?

Akla daha birçok soru gelebiliyor. Örneğin Rusya, üzerinde anlaşmaya varılan bir metnin Ukrayna tarafından halk oylamasına sunulduktan sonra kabulünü benimseyecek midir? Ya da, Rus kuvvetlerinin önemli bir bölümü Ukrayna’dan çekildikten sonra anlaşma halk oylamasında reddedilirse ne olacaktır? Sonra Ukrayna dostlarının Rusya’ya uyguladıkları ama Ukrayna hükümetinin sorumluluğu veya yetkisinde olmayan yaptırımlar ne olacaktır? Şimdilik soru listesini uzatmayalım. Her ne kadar Ruslar ve Ukraynalıların çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere başlamalarını memnuniyetle karşılasak da, konuya yaklaşımımızı temelsiz bir iyimserlikten ziyade ihtiyatın belirlemesinin gerektiği açıktır. Sevinmek için henüz çok erkendir.

İlter Turan’ın yazısı