İlter Turan: Seçmenler göçmenlerin çok yönlü sorunlar yarattığını düşünüyor

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Seçmenler göçmenlerin çok yönlü sorunlar yarattığını düşünüyor ama kanımca en büyük endişeleri yerlileri işlerinden ettikleri. Araştırmalar bu korkunun sağlam temellere dayanmadığını gösteriyor. Göçmenler çoğu zaman yerlilerin istemedikleri işlere talip oluyorlar. Ayrıca, yeni işler kurarak yerel iktisadi hayatın canlanmasına da katkıda bulunabiliyorlar. Ancak olgulardan değil, algılardan söz ediyoruz ve bunları görmezden gelemeyiz.

Yerleşik partilerin üzerine etkili biçimde eğilmedikleri sorunlar arasında iktisadi durgunluk da var. Trump’un “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” özlemini dile getiren ifadesi, aslında ithal malları nedeniyle işsizliğe mahkum edilmiş ya da kendilerini böyle bir kaderin beklediğine inanan seçmenlerin “haksız” rekabeti gümrük vergileriyle önlemeyi vaat edenlere inancını gösteriyor. Almanya’da ekonominin üç yıldır genişlememesi de işsizliğe mahkum olmaktan korkan ve çoğu Doğu Almandan oluşan kitlelerde tatminsizlik ve korku yaratıyor.

Avrupa’daki popülist sağ kanat partileri AB’nin günlük yaşamlarına kendileri aleyhine müdahale ettiğini, bu işten kazançlı çıkanların ise başkaları olduğunu düşünüyorlar. Trump’ın destekçileri de Federal hükümetin kendilerinden aldığı kaynakları başkalarının yararına kullandığını düşünüyorlar. Böyle olunca da, örneğin Trump’ın adamlarının federal kurumlara saldırarak onları milletin parasını har vurup harman savuran israfın merkezi ilan etmelerine şaşmamak gerek. Korkarım Avrupalı popülistler de devlete aynı gözle bakıyorlar.

İlter Turan’ın yazısı