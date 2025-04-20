İlksen Utlu: Toplumsal ilerleme tekillikten değil birlikten geçiyor

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Kapsayıcılık, çeşitlilik, eşitlik, sürdürülebilirlik, özgünlük. Son yıllarda tüm dünyanın peşinde olduğu, dilinden düşürmediği ve her alanda fazlasıyla ihtiyacı olduğu kavramlar. Bunlar; dünyanın kaçınılmaz bir şekilde ihtiyacı olduğunu bildiği halde pek çok konuda mış gibi (kapsayıcıymış gibi, eşitlikten ve çeşitlilikten yanaymış gibi) davranmayı seçerek günden güne uzaklaştığı değerli kavramlar.

Yankı odası, insanların yalnızca kendi inançlarını, fikirlerini veya değerlerini doğrulayan bilgilerle karşılaştığı sosyal veya dijital ortamları tanımlıyor. Bu ortamlarda zamanla eleştirel düşünce zayıflıyor, gerçek bilgiye ulaşmak zorlaşıyor, kutuplaşma hız kazanıyor ve doğasında çeşitliliğin bulunduğu gerçeklikten kopuş başlıyor. Hem teknolojik hem de kültürel gelişmelerin etkisiyle son dönemde bireyselleşmeye yapılan vurgu giderek daha da ön plana çıkıyor. Bireysellikle birlikte herkes kendine bir dünya kurarken yankı odaları ile birlikte de herkes kendi topluluğunu oluşturuyor.

Halbuki toplumsal ilerleme tekillikten değil birlikten geçiyor. Bu gerçeği hatırlamaya ve bunun farkındalığıyla hareket etmeye çok ihtiyacımızın olduğu zamanlar. Bu birliği; ancak memleketin özünde sahip olduğu çeşitliliğe saygı gösterdiğimiz, her vatandaşı farklılıklarına rağmen kapsayabildiğimiz, eşitliği tesis edebildiğimiz ve bu yaklaşımı sürdürülebilir kıldığımız sürece mümkün kılabileceğiz. Bunun yanında bir de ülkenin toplumsal birliğine, ilerlemesine ve geleceğine katkı sunmak üzere bu değerlere canı pahasına sahip çıkmaya çalışan insanlara haklarını teslim ederek.

İlksen Utlu’nun yazısı