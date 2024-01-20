İlk Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’nda

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi.

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Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı Axiom Mission 3 (Ax-3), NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden 19 Ocak’ta Türkiye saatiyle (TSİ) 00.49’da fırlatılmıştı.

Axiom, belli bir ücret karşılığında insanları herhangi bir güvenli roketle uzaya götürme amacı taşıyan ve esas amacı gelecekte uzay turizmini başlatmak olan özel bir şirket. Gezeravcı’nın yolculuğunun Türkiye’ye maliyeti 55 milyon dolar.

Gezeravcı’yı taşıyan kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu’na yolculuğu tamamlandı. Gezeravcı ile birlikte üç astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülü uzay istasyonu ile kenetlendi.

Astronotlar için karşılama töreni TSİ 15:30’da yapılacak. Gezeravcı, bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen ekip arkadaşlarına Türkiye’den götürdüğü hediyeleri verecek.