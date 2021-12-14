İlk ölüm bildirilmişti: En az 250 kişi Omicron nedeniyle hastanede

Britanya’da Omicron varyantı kaynaklı en az 250 kişinin hastanede olduğu duyuruldu.

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İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omicron adını vermişti. En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmesi, daha hızlı bulaşma ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, Omicron varyantı kaynaklı Covid-19 nedeniyle en az 250 kişinin hastanede olduğunu belirterek, acil önlem alınmazsa sayıların büyük ölçüde artacağını söyledi.

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid dün olağanüstü bir hızla yayıldığını belirttiği varyantın şimdiden başkent Londra’daki vakaların yüzde 40’ından sorumlu olduğunu söylemişti.

Ardından Başbakan Boris Johnson, ülkede ilk Omicron varyantı kaynaklı can kaybını bildirerek üçüncü doz aşılar için çağrıda bulunmuştu.