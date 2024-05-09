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Yaramazlara biraz batar!

İlk çeyrekte ihracat 54 ilde arttı

Ticaret Bakanlığı, ocak-nisan döneminde 17 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 54 ilde de ihracatın arttığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın açıklamasına göre nisanda 4 milyar 75 milyon dolarla İstanbul, en fazla ihracat yapan il oldu. İstanbul’u, 2 milyar dolarla Kocaeli ve 1 milyar 843 milyon dolarla İzmir takip etti.


İstanbul’un ihracatında ilk sırada, 776 milyon 999 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı yer aldı.

Kocaeli’nin ihracatında ilk sırada, 760 milyon 680 bin dolarla motorlu kara taşıtları var.

İzmir’in ihracatında mineral yakıtlar ve yağlar 554 milyon 332 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

İlk üç ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler şöyle…

İstanbul:

  • İngiltere: 340 milyon 313 bin dolar
  • Almanya: 294 milyon 918 bin dolar
  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): 252 milyon 439 bin dolar

Kocaeli:

  • Almanya: 175 milyon 891 bin dolar
  • İngiltere: 145 milyon 268 bin dolar
  • ABD 145 milyon 63 bin dolar

İzmir:

  • Romanya: 211 milyon 176 bin dolar
  • Almanya: 165 milyon 772 bin dolar
  • ABD: 118 milyon 99 bin dolar

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