İlk çeyrekte altın talebi dünyada dokuz yılın zirvesinde

2025’te küresel altın talebi 2016’dan bu yana en yüksek ilk çeyrek seviyesine ulaştı.

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Dünya Altın Konseyi, 2025 birinci çeyrek dönemi ‘Altın Talep Trendleri‘ raporunu yayımladı.

Rapora göre küresel altın talebi birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1206 ton oldu. Böylece altın talebi ilk çeyrekte 2016’dan beri ölçülen en yüksek birinci çeyrek seviyesini gördü.

Bu dönemde altının fiyatlarının artışında altın borsa yatırım fonlarının girişleri önemli rol oynadı.

Merkez bankalarının ilk çeyrekte altın alımları bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı. Birinci çeyrekte merkez bankaları toplam 243,7 ton altın satın aldı.

Bir önceki çeyrekte 344,7 ton olan yatırım amaçlı altın alımıysa birinci çeyrekte 551,9 tona çıktı. Sikke ve külçe altın alımı 325,4 tonu buldu.

2025’te rekor kırdı

Altın fiyatı 2025’te rekor seviyeler gördü. Altının birinci çeyrek dönemindeki ortalama fiyatı, yıllık bazda yüzde 38 artarak 2 bin 860 doları buldu.

Altının fiyat artışına neden olan temel faktörler ABD’nin gümrük vergisi tarifeleri, jeopolitik belirsizlik, borsaların oynaklığı ve zayıf dolar oldu.

Son dönemde düşüşte: Kapanış fiyatları

Bu yıl ons altın 3.500,33 dolar, gram altınsa 4.305,218 liraya kadar yükselmişti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin azalmasıyla altında düşüş sürüyor.

Ons altın güne 3.309,21 dolar, gram altınsa 4.097,44 liradan başlamıştı.

Ons altın günü 3.309,60 dolar, gram altınsa 4.090,590 liradan kapattı.







