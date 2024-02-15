Yaramazlara biraz batar!

İliç’te maden faciası: Gözaltı sayısı sekize çıktı

Erzincan İliç’te siyanürlü toprağın kaymasından sonra başlatılan soruşturma kapsamında saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu sekiz kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: TRT Haber

13 Şubat’ta öğle saatlerinde ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı.


Toprak altında kalan dokuz işçiyi bulma çalışmaları sürüyor.

Dün, saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu yönetici ve idareci pozisyonundaki yedi kişi gözaltına alınmıştı.

AA’nın aktardığına göre gözaltı sayısı sekize yükseldi.

Yakalananlardan biri yabancı uyruklu.

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