İliç faciasında bilirkişi raporu tamamlandı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen ve dokuz işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

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Madende 13 Şubat’ta ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmiş ve dokuz işçi toprak altında kalmıştı.

Aylar sonra belirli aralıklarla dört işçinin cansız bedenlerine ulaşılsa beş işçiye henüz ulaşılamadı.

Soruşturma kapsamında altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu sekiz zanlı tutuklanmış, iki zanlıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılığın konuya ilişkin soruşturması sürüyor.

AA’nın haberine göre faciaya ilişkin 260 sayfalık bilirkişi raporu tamamlanıp soruşturma dosyasına sunuldu.

Rapora göre 32 kişi kusurlu. Bu kişilerden 23’ü tali kusurlu, dokuzuysa asli kusurlu bulundu.

Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu yedi kişi de yer alıyor.

Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kaydedildi.