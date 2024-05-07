İliç Araştırma Komisyonu maden sahasını inceledi

Erzincan’da çalışmalarına başlayan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, maden sahasını inceledi.

Fotoğraf: AA

Vali Hamza Aydoğdu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile komisyon üyeleri maden sahasındaki alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

AA’nın haberine göre toprağın kaydığı bölge ve maden ocağının çeşitli alanlarını inceleyen Başkan Uslu ve komisyon üyeleri, üç bölgeye giderek ilgili alanlardaki yetkilileri dinledi.

Yetkililer, toprağın kaydığı alandan taşıma çalışmaları kapsamında kamyonların toplamda 195 bin sefer yaptığını ve 3,8 milyon metreküp toprağın taşındığı bilgisini verdi.

Ne olmuştu?

Madende 13 Şubat’ta ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayılmış ve dokuz işçi toprak altında kalmıştı.

Aylar sonra belirli aralıklarla dört işçinin cansız bedenlerine ulaşılsa beş işçiye henüz ulaşılamadı.