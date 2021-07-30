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Yaramazlara biraz batar!

İlhan Cihaner: Yabancı karşıtlığına dönüşebilecek söylemler sağ partileri büyütür

Özellikle CHP adına konuşanlar şunu unutmamalıdır: Yabancı karşıtlığına/ırkçılığa dönüşebilecek söylemler eninde sonunda aşırı milliyetçi ve sağ partileri büyütür. Toplumun önemli bir kesiminin bu söylemleri desteklemesi bahane olarak kullanılmamalı. Gene CHP özelinde tabanı yavaş yavaş muhafazakâr/sağ bir çizgiye taşır. Gerçi bu konuda epey yol alındı!

Göz ardı edilmemesi gereken bir diğer husus da sınıfsal boyut. AKP adına konuşanlar her fırsatta sığınmacıların kölelik koşullarında çalıştırılmalarının mevcut ekonomik kriz koşullarında bilinçli bir tercih olduğunu vurguluyorlar. Sermaye ve orta küçük esnaf yaşam tarzlarına tehdit olarak gördükleri noktada ufak tefek sızlansalar da bu konuda “ahlaksız” bir uzlaşma içerisindeler. Adeta bir köle ticareti yürüyor gözümüzün önünde.


İlhan Cihaner’in yazısı

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