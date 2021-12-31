İlhan Cihaner: Siyasi bulamaçtan ancak böyle kurtulabiliriz

Her bir kriz başlığında adeta muhalefetle iktidar arasındaki “maç skoru” sıfırlanıyor. Muhalefetin birikimli bir şekilde büyümesi imkânsız hale geliyor. “Maç”, iktidarın tercihleri ile yine bu tercihlerin geniş kitlelerde yarattığı rahatsızlıkları tamir etmeye dönük karşı manevralarının belirleyici olduğu bir ortama mahkûm oluyor. Konjonktürel bir rahatlama anında yapılacak seçimin sonucunu riske ettiği gibi, iktidarın daha gözü kara hamlelerinin önünü açıyor.

Bir yandan her an seçim olabileceği söylenirken öte yandan seçim öncesinin ve daha önemlisi geçiş sürecinin sıkıntılarına dönük bütünlüklü ve kapsayıcı bir program ortaya konulamıyor. Tam tersi merkez bankasının siyasetten bağımsız özerkliği, mülakatın tamamen kaldırılması, tüm ihraçların aynı torbaya konulması gibi palyatif ve sistem içi, tartışmalı öneriler dile getiriliyor.

Karanlık tünelin ucundaki ışığın üstümüze gelen trenin mi yoksa çıkıştaki aydınlığın mı olacağını muhalefetin tutarlı, bütünlüklü cesur hamleleri belirleyecek. Siyasi bulamaçtan ancak böyle kurtulabiliriz.

İlhan Cihaner’in yazısı