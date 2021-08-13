İlhan Cihaner: Lümpen kitlelerin, ‘incelikli ırkçılığı’ başka saldırılara dönüştürmesi an meselesi

İktidar, bugün yarın söylemini değiştirdiğinde, sığınmacılardan şu ya da bu şekilde, kurtulmak istediğinde (bunu gerçekleştiremese bile) ana akım muhalefetin nasıl boşa düşebileceğini görmek gerek. Muhalefetin inşa ettiği ve kendiliğinden oluşan rahatsızlık doğal adresine dönecektir.

Nitekim iki gündür Altındağ’da yaşananlar bu potansiyeli açıkça gösterdi. Yoksul sığınmacılara saldıranlar “Ya Allah Bismillah, Allahu Ekber” diye bağırıyordu. Aylardır köpürtülen karşıtlığın, çoğu muhtemelen çalışmak ya da okumak için yurtdışına çıkmayı hayal eden, babasının atölyesinde asgari ücretin yarısına çalışan sığınmacıların emeğiyle alınmış arabalarla gelen gençlerin ağzından böyle çıkması kaçınılmazdı. Kışkırmaya hazır lümpen kitlelerin, “incelikli ırkçılığı” başka saldırılara dönüştürmesi an meselesi bundan sonra. Günlerdir kullanılan dilin saldırılara yol açabileceğine dair uyarıda bulunanların, bu dili kullananlarca suçlanması ve “bakın haklı çıktık” demeleri ise ayrı bir tutarsızlık.

Tüm yurttaşlarımız, özellikle CHP ve İYİ Parti’ye oy veren yurttaşlarımız bilmeliler ki sığınmacı sorununun “sıfır noktasında” değiliz. Yalnızca vatandaşlık verilen sığınmacı sayısı bile bu gerçekliği gösteriyor. Yani artık “ülkemde sığınmacı istemiyorum” tavrı sonuç alıcı değil. Devasa sorun kucağımızda artık. İzlenen politikalara karşı çıkmakla sığınmacılara yönelik nefreti dikkatli bir şekilde ayırmak gerek. Bu olmaz.

İlhan Cihaner’in yazısı