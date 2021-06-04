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Yaramazlara biraz batar!

İlhan Cihaner: Fethullahçıların döneminde bile kamikaze savcıların işine müdahale edilmemişti

Önceki yazımda değinip geçmiştim. Başsavcılarla savcılar arasındaki ilişkiyi düzenleyen yasaya bir ek yapılıyor: “Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkilidir”. Bu özetle şu anlama geliyor: soruşturmama kararları ve iddianameler ancak başsavcının onayı ile verilebilecektir.

Her şeyden önce böyle spesifik bir değişikliğin hangi pratik ve zorlayıcı sebeplerle gündeme geldiğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Alışıldığı üzere gerekçe de bir şey söylemiyor. Komisyon görüşmelerinde dillendirilen Ceza genel Kurulu ve Yargıtay kararları, yasa teklifinin tam tersi biçimde, savcıların kararına müdahale edilemeyeceğini vurgulamaktadır. Fetullahçıların yargıya egemen olduğu ve hukuk cinayetleri işledikleri dönemde bile böyle bir düzenlemeye gidilerek kamikaze savcıların işlerine müdahale edilmemişti.

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O zaman bu düzenlemenin gerekçesi, toplumda yavaş yavaş artan, yolsuzluklarla ilgili etkin bir mücadele beklentisinin yargıda yankı bulma ihtimaline karşı ön alma çabasıdır diyebiliriz.

İlhan Cihaner’in yazısı

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