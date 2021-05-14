İlhan Cihaner: Daha önce kaçırılan fırsat şimdi kullanılabilir

Özellikle liberal sağ, suç ve suç örgütleriyle mücadelede en önemli eksiğin şeffaflık olduğunu vurgular. Kuşkusuz kamu yönetiminde şeffaflık çok önemlidir. Ancak hukuki ve siyasi yaptırımın olmadığı toplumlarda şeffaflığın varacağı yer “azgın bir arsızlıktır”. Nitekim şeffaf şeffaf bakan yakınlarına ihaleler veriliyor, marinalara çökülüyor, rüşvetler dağıtılıyor, gemicikler hediye ediliyor.

Tüm yaşananlar sağ kadroların ve sağ siyasetin ülkemizin ihtiyaç duyduğu temiz toplum hedefini gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığını gösteriyor. Özellikle iktidarın taraf olduğu konularda bağımsız ve tarafsız hareket edebilme kabiliyeti oldukça gerilemiş bir yargı da bu hedefe ulaşamaz. Ancak toplumun bu talebi yükseltilirse yargı harekete geçmek zorunda kalacaktır. Daha önce kaçırılan bu fırsat şimdi kullanılabilir.

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İlhan Cihaner’in yazısı