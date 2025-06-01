İlhan Cihaner: AKP bir kurumu ele geçirmek, istediğinde önce felç edip çalışamaz hale getiriyor

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AKP genelde herhangi bir kurumu ele geçirmek, dönüştürmek istediğinde önce o kurumu felç edip çalışamaz hale getiriyor, sonra da “görüyorsunuz değiştirmemiz gerekiyor” diyor. Anayasa tartışmasında da daha özgürlükçü bir hedef gösterip daha baskıcı bir sonuç elde etti daha önce de.

AKP’nin yapacağı anayasa, her şeyden önce mevcut pratiğin hukuki güvence altına alındığı bir metin olacak. Mevcut pratik neyse ona uygun bir anayasa yapmak isteyecekler. Dolayısıyla anayasadan özgürlük beklemek hayal olacaktır. Kim ne derse desin, adresi meclis olsun, konu isterse Kürt sorunu olsun.

Önce şunu sormak gerek; “ortada bir meclis var mı?” “AKP’yi giderek aşan öz çekirdekte çeteleşmiş bir yapının isteği dışında bir anayasa metni AKP tarafından meclise sunulabilir mi?” ve “o metin meclisten çıkabilir mi?” Bu mümkün değil. Daha anayasa tartışmaları başlamadan önce Erdoğan “sarayda 10 kişilik bir hukukçu grubunun çalışmaya başladı”ğını söyledi.

Tam da bununla ilgili şekilde ikinci olarak, anayasalar barış, demokrasi, özgürlük isteyen toplumsal yapıların katılmadığı geniş bir seferberlik olmadan yapılırsa çıkan sözleşmeden ezilen kesimler lehine bir sonuç elde edilemeyecektir. Belki de şu tartışmayı yapmak lazım, anayasa nasıl yapılmalı?

İlhan Cihaner’in yazısı