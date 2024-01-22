İlber Ortaylı, Meloni’yi övmelere doyamadı: Cana yakın, sempatik, mütevazı…

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye Kapalıçarşı ziyaretinde eşlik eden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ‘faşist’ Meloni’yi ‘çok cana yakın buldu’: “Ne Almanya ne Fransa başbakanları ne de Hollanda ve İsveç hiçbiri onun gibi değil.”

Meloni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile önceki gün gerçekleşen görüşmesi öncesinde Kapalıçarşı’yı ziyaret etti.

İstanbul’un dünyaca ünlü mekânına ziyarette Meloni’yi İlber Ortaylı yalnız bırakmadı.

İtalyan başbakanının ilgisini en çok Osmanlı motifli avizeler çekerken, hediyelik şalları, kahve fincanlarını, halı ve gümüşleri de sordu.

Halka yakın kişiliği var

Gezideki izlenimlerini Hürriyet‘e anlatan Ortaylı, Meloni’nin güzelliğine ve kişiliğine övgü yağdırdı:

“Bence Avrupa başbakanları içinde en başarılısı ve en renklisi… Siyasi görüşleri üzerindeki abartmalara da katılmıyorum. Çünkü Avrupa’da ondan daha liberal bir siyasetçi tanımıyorum. Ne Almanya ne Fransa başbakanları ne de Hollanda ve İsveç hiçbiri onun gibi değil. Son derece sempatik bir hanımefendi, mütevazı da. ‘Sigara içebilir miyim’ diye sordu. Bu da bir zarafet göstergesi. Yaşına göre çok genç görünüyor. Çocuksu bir yüzü var. Cana yakın bir kişiliği var. Lisan da biliyor. Halkla teması olan biri. Zaten İtalya Başbakanı öyle olur. Hiç kendini beğenmişliği yok. Ne bir garsona ne polis memuruna ne kendi heyetine ne de karşılayanlara karşı tevazusunu eksik etti. Herkese karşı kibardı. Halka yakın bir kişiliği var.”