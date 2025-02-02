İlber Ortaylı: Hırsızlıkları destekleyen yeni zenginler, onların eline geçen eserler müzedekinden farklı

Hırsızlıkları destekleyen yeni zenginlerdir. Onların eline geçen eserler, müzelerde sergilenenlerden çok farklıdır; akademik araştırmaların tamamen dışında kalır. Unutulur, kaybolur. Hollywood’un köşklerinde, mahalle mescitlerinin hazirelerinden çalınma ne kadar mezar şahidesi vardır, Allah bilir ama var. Bildiğimiz bir şey de var: Bu eserlerin bir kısmı yok olup gidiyor.

Bu nedenle, ehliyetsiz Avrupa müzeleriyle kültürel mübadelelerden kaçınılmalıdır. Bu tür işlerle ilgilenen amatör küratörlerden uzak durulmalıdır. Gezici sergilerin, ulusların birbirini tanımasına büyük katkı sunduğu yönündeki argüman artık geçerliliğini yitirmiştir. Günümüzde bu amaca hizmet eden çok daha etkili araçlar var: Belgeseller çekiliyor, kitaplar basılıyor, sinema filmleri yapılıyor. Eski devir çoktan geçti.

Herkes millî mirasına sahip çıkmalı ve yağmacılıkla mücadele etmelidir. Bağdat müzelerindeki Amerikan talanından sonra, Avustralya müzeleri de haddini bilmez bir şekilde Kahire Müzesi’ni soymaya kalktı. Neyse ki bu sefer dünya daha bilinçli davrandı ve Kahire Müzesi’nin, hepimiz için kıymetli olan eserleri geri getirildi.

İlber Ortaylı’nın yazısı