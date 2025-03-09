İlber Ortaylı: Amerika'nın Avrupa üzerindeki baskısı

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Amerika’nın Avrupa üzerindeki baskısı, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin basitliği ve mahalle üslubuna rağmen, aslında beklenen bir reaksiyon olmalıydı. Yurttaşlarının %30’unu hiçbir zaman endüstriyel bir toplum seviyesine getiremeyen, okutamayan, giydiremeyen bir toplumdan Avrupa’ya daha ne kadar destek beklenebilir? Ukrayna politikası konusunda Amerikan tavsiyelerini dinlemeyen Avrupa’nın ne yapacağı ise tartışılır. Şunu da belirtelim ki bu tavsiyeler, Trump ve kabiliyetsiz Amerikan Dışişleri Bakanlığına (State Department) değil, bir diplomasi ustası olan Henry Kissinger’a aitti.

Görünüşe göre, Avrupa’nın bölünmüş bloklarla bir güç kazanma seçeneği artık ortada. Akdeniz’in kuzeyi ve doğusundaki çağın gereklerine uyum sağlayabilen toplumların, İskandinavya’nın ve Orta Avrupa’daki Cermen blokunun, kazandıkları hayatlarına devam etmeleri mümkün. Ancak Rusya’nın Amerika olmadan yoluna devam etmesi, iki asırdır yaşanan gelişmelere bakıldığında, mümkün görünmüyor. Çünkü ortak tehditler karşılarında ve herkes kendi kabuğuna çekilerek daha mütevazı bir politika izlemek zorunda.

Eğitim sistemimiz kötü durumda ve giderek de kötüleşiyor. Ama bu yalnızca bize özgü bir sorun değil. Daha 1950’lere kadar mükemmel bir yapıya sahip olan Avrupa’daki orta ve yükseköğretim de giderek kalitesini kaybetmeye başladı. Bizim zayıflığımız ise takip ettiğimiz sistemden de kaynaklanıyor. Kısacası, artık oturup bindiğimiz vagonun ve bizi çeken lokomotifin doğru olup olmadığını tartışma ve değerlendirme zamanımız geldi.

İlber Ortaylı’nın yazısı