İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık tutuklandı

Sokak söyleşiyleriyle bilinen İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklandı.

Fotoğraf: İlave TV

Kocabıyık, bir sokak söyleşisinde kendisine ‘soytarı’ diyen kişiye şöyle yanıt vermişti: “Soytarı senin gibilere denir. Soytarı arıyorsan kendine bak. Soytarı Saray’dakine, Saray’dakini mutlu edene denir. Çakal.”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hakkında işlem başlatılan Kocabıyık’ın gözaltına alındığını açıklamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocabıyık, çıkarıldığı hakimlikçe ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklandı.

Kocabıyık İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda gözaltıların başladığı 19 Mart sabahında da gözaltına alınmış, aynı gün serbest bırakılmıştı.

Erdoğan sokak söyleşilerinden rahatsız: Sokaklarda terör estiriyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün “Özellikle ‘sokak röportajı’ adı altında sokaklarda adeta terör estirilmektedir. Öyle ki mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor” demişti.

Ardından Türkiye’nin 2002 öncesine göre ‘daha özgür, daha zengin, çok daha serbest bir medya ekosistemine sahip olduğunu’ öne sürmüştü.

Kocabıyık 2023’teki genel seçimlerde Antalya’da İYİ Parti’den 12’nci sıradan milletvekili adayı olmuştu.