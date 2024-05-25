İKSV ekibi önerdi: İstanbul Müzik Festivali’nde kaçırılmayacak beş konser

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ekibi Diken okurları için 52’nci İstanbul Müzik Festivali’nde öne çıkan beş konserini seçti.

21 Mayıs’ta başlayan ve 12 Haziran’a dek sürecek festival, İstanbul’un en özel konser mekânlarında verilecek 25 konserle dünyanın dört bir yanından seçkin orkestralar ve klasik müziğin yıldız solistleriyle dolu bir program sunuyor.

İKSV ekibinin önerileri şunlar:

Festival Strings Lucerne & Maria João Pires

Maria João Pires

Yaşayan efsane Maria João Pires, sekiz yıl aradan sonra bir kez daha İstanbul’da. Ünlü piyaniste Beethoven’ın piyano konçertosunda İsviçreli topluluk Festival Strings Lucerne eşlik edecek. Konserde Beethoven’ın Pastoral Senfoni’si ve Honegger’in Yaz Pastorali de seslendirilecek.

Tarih: 31 Mayıs Cuma, 20:00

Mekan: Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı

Khatia Buniatişivili: Labyrinth

Khatia Buniatişivili

Mükemmel tekniği ve karizmasıyla dünya çapında geniş hayran kitlesine sahip Khatia Buniatişivili, 2013 ve 2018’de gönülleri fethettiği festivale bu kez Satie, Chopin, Bach, Schubert ve Liszt besteleri çalmak üzere geliyor.

Fransız Le Figaro gazetesi sanatçıyı ‘klasik müziğin pop starı‘ olarak tanımlamıştı.

Tarih: 1 Haziran Cumartesi, 20:00

Mekan: İş Kuleleri Salonu

Mozart Requiem

Borusan Filarmoni Orkestrası

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve 84 kişilik kadrosuyla Macar Ulusal Korosu’na genç kuşaktan dört yıldız solistin de katıldığı konserde müzikseverler, Mozart’ın son eseri Requiem’i dinleme fırsatı bulacak.

Tarih: 2 Haziran Pazar, 20:00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Budapeşte Festival Orkestrası & Iván Fischer & Francesco Piemontesi

Francesco Piemontesi

Dünyanın en iyi 10 orkestrası arasında gösterilen Budapeşte Festival Orkestrası ve Alman Klasik ve Romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi, Brahms’a adanmış bir konserle festival sahnesinde. Bu özel gecede Budapeşte Festival Orkestrası’nı günümüzün en saygın şeflerinden Iván Fischer yönetecek.

Tarih: 3 Haziran Pazartesi, 20:00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Tekfen Filarmoni Orkestrası & Edgar Moreau

Edgar Moreau

Yıldız çellist Edgar Moreau, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’yla festivalde buluşuyor. Konserde, Saint-Saëns’ın Gounod’un bale müziği, Şostakoviç ve Rachmaninov’un viyolonsel konçertoları, Saint-Saëns op.33 ve Rimski-Korsakov’un Şehrazad senfonik süiti gibi klasik müzik literatüründeki en sevilen başyapıtlar seslendirilecek.

Tarih: 9 Haziran Pazar, 20.00

Mekan: Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

*Festivalin tüm programı muzik.iksv.org adresinde, biletler ise passo.com.tr’de.