İklim değişikliği etkisi: İspanya’da sıcaklık rekoru

İspanya’da özellikle ocak ayının ikinci yarısından itibaren yükselen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak rekor kırdı.

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İklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, uzmanlara göre mevcut iklim koşullarında “daha sıcak, daha kurak ve daha savunmasız” bir ülke olacak.

AA’nın Ulusal Meteoroloji Enstitüsü’nün (AEMET) verilerinden aktardığına göre ocak ayı boyunca ülke genelinde 90’dan fazla noktada sıcaklık rekoru kırıldı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar son iki gündür neredeyse ülkenin tüm güneyinde 20 santigrat dereceyi aştı.

Albacete, Palma de Mayorka ve Badajoz kentlerinde 21, Kurtuba, Huelva ve Almeria’da 23, Valensiya’da 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar Murcia’da 27 dereceyi buldu.

AEMET Sözcüsü Marcelino Nunez ülke genelinde hava sıcaklıklarının normalin 6 ila 12 derece üzerinde olduğunu ancak bazı yerlerde bunun 10 ila 12 dereceye kadar çıktığını söyledi.

Nunez, hava sıcaklıklarının şubat ve mart aylarında da mevsim normallerinin üzerinde olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.