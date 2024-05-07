İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba alarma geçirdi: 36 bin kişi tahliye edildi

İtalya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesine ilişkin taşınma işlemi için 36 bin kişi tahliye edildi.

Fotoğraf: X

Viterbo kentinde 20 Mart’ta Alcide de Gasperi caddesi üzerinde bir bina inşaatının şantiyesinde İngiliz yapımı 2 tonluk bomba bulunmuştu.

AA’nın haberine göre bombanın taşınması için bugün geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Viterbo’da bombanın bulunduğu muhit kırmızı alan ilan edildi.

Bölgedeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edilerek ikamet eden 36 bin kişi de tahliye edildi.

İtalyan ordusundan bomba imha ekiplerinin yürüttüğü çalışma sabah başladı.

Uzman ekiplerin çalışmalarında, bombanın nakliye için güvenli hale getirileceği daha sonra imha edileceği bir askeri tesise götürüleceği bildirildi.