İki işçi, kestirme yol açmak için Çin Seddi’ne kepçelerle zarar verdi

Çin’in Şanşi bölgesindeki işçiler, ‘kestirme yol açmak’ için Çin Seddi’ne kepçelerle büyük hasar verdi.

Çin Seddi’nde oluşan zarar. Fotoğraf: Yerel polis

BBC’nin haberine göre 38 yaşındaki bir adam ve 55 yaşındaki bir kadın, ‘duvarın etrafından dolaşmak zorunda kalmamak’ için Çin Seddi’ndeki bir boşluğu kepçelerle genişletmekle suçlanıyor.

İki işçi gözaltına alınırken yetkililer zararın ‘geri döndürülemez türden’ olduğunu belirtti.

Çin Seddi’nin yapımı milattan önce 220’de başladı. Dönem dönem de duvara eklentiler yapıldı. Çin Seddi’nin en iyi durumdaki bölümleri 14-17’nci yüzyıllar arasında Ming Hanedanı döneminde tamamlandı. İşçilerin zarar vermekle suçlandığı kısım da Ming Hanedanı tarafından inşa edildi.

Ming Hanedanı döneminde yapılan bölümlerin yüzde 30’u yok oldu. Sadece yüzde 8’i iyi bir şekilde korunuyor.

Seddin yüzyıllar içinde bazı bölgelerde yok olmasının en büyük nedenlerinin başında çiftçilerin ev veya ahır inşası için duvardan malzeme çalması gösteriliyor.